To mistenkte arresterte og fire skotne etter attentatet mot presidenten på Haiti

Dei fire, som politiet karakteriserer som «leigesoldatar», vart skotne i ein politiaksjon i hovudstaden Port-au-Prince seint onsdag.

– Fire leigesoldatar vart drepne, to vart arresterte og er under vår kontroll. Tre politimenn, som var tekne som gislar, er frigjorde, sa politisjef Léon Charles i ein TV-send uttale natt til torsdag.

Den 53 år gamle Moïse vart skoten og drepen av ukjende gjerningsmenn som tok seg inn i bustadens hans i Petionville utanfor hovudstaden Port-au-Prince natt til onsdag.

Også kona hans, Martine Moïse, vart såra i angrepet. Ho er send til Miami for behandling.

Unntakstilstand

Gatene i Port-au-Prince var onsdag kveld folketomme og stille. Det vart innført unntakstilstand i landet etter drapet på Moïse, og grensa er stengd. Fungerande statsminister Claude Joseph seier at politiet og militæret har kontroll.

Drapet kan føre til meir kaos og uro i Haiti, som allereie er prega av gjengkriminalitet, stadig aukande inflasjon og demonstrasjonar frå opposisjonen, som har skulda Moïse for å vere autoritær.

Landet har vore utan ei folkevald nasjonalforsamling sidan januar i fjor, etter at valet førre haust vart avlyst. Moïses presidentperiode var òg over, men han heldt fram med å styre ved dekret.

– Karibisk Somalia

Moïse hevda å ha hindra både kupp og drapsplanar, men vart sjølv skulda for å dikte opp dette for å rettferdiggjere sin stadig meir autoritære leiarstil og for å bruke brutale metodar mot politiske motstandarar. FNs tryggingsråd bad seinast førre veke Haiti om å halde val snarast mogleg.

Den svenske professoren Mats Lundahl åtvarar og seier Haiti kan bli «eit karibisk Somalia».

– Kriminelle gjengar har teke over område, og det finst band mellom dei og ei rekkje politikarar. Det er berre å konstatere at Haiti er eit kleptokrati, ein røvarstat, seier Haiti-kjennaren, som er professor i utviklingsøkonomi ved Handelshögskolan i Stockholm, til nyheitsbyrået TT.

Han peikar på bakgrunnsfaktorar som at Haiti er ein «mislykka stat» der regjeringa ikkje har kontroll på eige territorium, der økonomien er køyrd i grøfta, og at øystaten har ein tradisjon med politisk korrupsjon som går heilt tilbake til frigjeringa frå Frankrike i 1804.

– Det er uråd å seie kva som vil skje, drapet skjedde for berre nokre timar sidan. Men det er ein fare for at Haiti blir eit karibisk Somalia, seier Lundahl.

Fattigdom og kriminalitet

Haiti er det fattigaste landet på det amerikanske kontinentet og har vore prega av vald, uro og aukande misnøye under Moïse. Landet delar øya Hispaniola med Den dominikanske republikken. 60 prosent av befolkninga lever på under 2 dollar dagen.

– Den økonomiske situasjonen for dei fattige i landet har vorte gradvis forverra allereie før Haiti vart ramma av covid-19 våren 2020, seier seniorrådgivar og Haiti-kjennar Johan Hindahl i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Under hans styre er dei djupe økonomiske, politiske og sosiale problema i landet ytterlegare forverra. Lovløyse og uvisse herskar, bortføring med krav om løysepengar er eit stort problem, og gjengane som står bak, går i praksis fri for straff.

Førre veke vart 15 menneske, blant dei ein journalist og ein kvinneleg medlem av opposisjonen, drepne i Port-au-Prince.

Blir fordømt av utanlandske leiarar

EUs utanrikssjef Josep Borrell åtvarar mot ein ny valdsspiral etter drapet, og FNs generalsekretær António Guterres krev at dei ansvarlege for drapet blir stilte for retten.

Både den britiske statsministeren, Boris Johnson, og USAs president er blant dei som fordømmer attentatet.

– Vi er sjokkerte og lei oss over å høyre om det forferdelege attentatet mot president Jovenel Moïse og angrepet på førstedame Martine Moïse. Vi fordømmer denne avskyelege handlinga, seier Joe Biden.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kallar attentatet sjokkerande og sender sine tankar til innbyggjarane på Haiti og Moïses enkje.

