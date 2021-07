Studie: Dei som var godt trente i tenåra, vart mindre alvorleg koronasjuke

utenriks

Forskarar ved Universitetet i Göteborg har samla inn data frå det svenske vernepliktsregisteret i ein studie som er publisert i British Medical Journal Open.

Studien har sett nærare tal frå 1,5 millionar menn som var vernepliktige mellom 1968 og 2005. Nesten alle desse gjennomførte ein sykkeltest og ein styrkjetest.

Forskarane har delt dei vernepliktige inn i tre grupper etter resultata på desse testane og knytte personnummera deira til data frå sjukehus, intensivomsorg og dødsårsakregisteret våren 2020.

– God fysisk form hadde vernande effekt

Resultata viser ein klar samanheng mellom kondisjon og styrke i ungdommen og risikoen for å hamne på sjukehus med covid-19 opptil 50 år etter at mennene var vernepliktige.

Doktorgradsstudent Agnes af Geijerstam, som er hovudforfattar av studien på Sahlgrenska Akademiet ved Universitetet i Göteborg, seier at ein på befolkningsnivå kan sjå at både god kondisjon og muskelstyrke i slutten av tenåra er vernande faktorar ved ein koronainfeksjon.

– For dei med god kondisjon under verneplikta var risikoen for å døy våren 2020 halvparten så høg. For dei som hadde god styrke den gongen, ser vi òg ein liknande vernande effekt, seier ho i ein artikkel frå Göteborgs Universitet.

Høgd aukar risikoen

I gruppa var det 2.594 som vart innlagt på sjukehus med covid-19 våren 2020, 559 som fekk intensivbehandling og 184 som døydde.

Studien inneheld òg data om høgda og vekta til mennene, og ho viser at god kondisjon og styrke er vernande faktor for alle, også dei som har fedme eller overvekt.

På den andre sida kunne høgd i studien koplast til risiko for alvorleg covid-infeksjon. Di høgare mennene er, desto meir auka sjansen for behov for avansert covid-behandling. Auken i risiko per centimeter er likevel liten.

(©NPK)