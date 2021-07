No er det straffbart å «fremje homofili» overfor barn i Ungarn

utenriks

Opphavleg skulle lova skjerpe straffene for overgrep, men den endelege teksten inneheld endringar som kritikarane meiner sidestiller pedofili og homofili. Den inneber at det ikkje er lov å «promotere» homoseksualitet og kjønnskorrigering overfor mindreårige.

Bedrifter kan ikkje ha reklame som støttar LHBTQ-samfunnet – forkortinga står for lesbiske, homofile, bifile, transpersonar og skeive (queer) – dersom reklamen blir rekna for å rette seg mot barn. Det er heller ikkje lov å framstille homofile eller transpersonar som vanlege medlemmer av samfunnet.

Påverkar undervisning

Lova rammar òg undervisningsmateriell og vil truleg gjere det vanskelegare for ungdom å få informasjon om seksuell identitet og legning. Det krevst no statleg godkjenning for å drive seksualundervisning i skulen. Lærarar og forlag fryktar at klassisk litteratur må fjernast frå pensum dersom bøkene blir rekna for å vere i strid med den nye lova.

TV-kanalar er redd dei ikkje lenger kan sende filmar med homofile rollefigurar – eller berre eit regnbogeflagg – på dagtid.

Sjølv om lova vart vedteken for fleire veker sidan, er det enno ikkje klart kva slags straff ein risikerer ved å bryte ho.

– Strir mot EUs verdiar

Kritikarar meiner lova er endå strengare enn eit russisk forbod mot «homopropaganda» frå 2013. Før EU-toppmøtet i slutten av juni kom 17 medlemsland med ei felles fordømming av lova, som EU-kommisjonens leiar denne veka omtalte som ei skam.

– Denne lova strir mot EUs verdiar, sa Ursula von der Leyen. Ho seier Ungarn må endre lova eller vere førebudd på å ta konsekvensane.

Kallar EU kolonialistar

Statsminister Viktor Orbán har på si side skulda EU for å opptre som «kolonialistar» som vil diktere andre land. Han avviser at lova er homofobisk og meiner det er von der Leyens kritikk som er skammeleg.

– Dette er ikkje ei lov om homofili, men ei lov om korleis barn skal lærast opp i spørsmål som har med seksualitet å gjere, seier han.

– Korleis ungarske foreldre ønskjer å utdanne barna sine er ikkje noko Brussel kan bestemme over, og det bør ikkje vere noko som gjeld andre europeiske institusjonar, seier pressetenesta til den ungarske regjeringa til nyheitsbyrået AFP.

Langsiktig prosjekt

Enkelte analytikarar meiner Orbáns angrep på LHBTQ-samfunnet er eit spegelbilete av den langvarige kampen hans mot innvandring og eit forsøk på å halde på veljarane sine før valet til neste år. Dei ser det òg som ein del av prosjektet han har hatt sidan han kom til makta i 2010 om å gjere Ungarn til ein «illiberal» og sosialt konservativ bastion.

I desember godkjende nasjonalforsamlinga det som i praksis er eit forbod mot adopsjon for likekjønna par. For eitt år sidan vart det forboden å endre juridisk kjønn.

Parallelt med dei nye lovene, har haldningane mot homofile vorte meir negative, ikkje minst i statlege medium.

I 2019 tok medlemmer av regjeringspartiet Fidesz til orde for boikott av Coca-Cola etter at selskapet hadde ein reklamekampanje med smilande homofile par og slagord mot diskriminering.

Denne veka vart ein bokhandel i Budapest bøtelagt for å ha selt ei barnebok som skildra eit homofilt par- og familieforhold. Boka «representerer ikkje normale familieverdiar» og krev derfor spesiell merking, sa ein talsmann for styresmaktene.

