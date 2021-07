Naudhjelp for millionar av syrarar på spel i Tryggingsrådet

utenriks

Noreg og Irland har lagt fram eit forslag i FNs tryggingsråd om å halde korridoren open i eitt år til.

FN-resolusjonen som har opna for transport av bistand gjennom grenseovergangen Bab al-Hawa mellom Tyrkia og Idlib-provinsen i Syria, går ut 10. juli.

Bakgrunnen for konflikten er at Syrias president Bashar al-Assad og hans allierte Russland ønskjer at naudhjelp skal passere via hovudstaden Damaskus og køyrast til den nordlege delen av Syria derifrå.

Idlib-provinsen er den siste delen av Syria som er under opprørarane sin kontroll. Den blir kontrollert av al-Qaida-tilknytt Hayat Tahrir al-Sham og tyrkiskstøtta opprørsgrupper.

Russland har trua med å bruke vetoretten i Tryggingsrådet til å stengje ned heile FN-programmet som går ut på grensekryssande bistand. Tidlegare forslag om å opne fleire grenseovergangar har òg vorte avviste av Russland og Kina.

(©NPK)