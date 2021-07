Indonesiarar hamstrar «mirakelkur» mot koronasjukdom

utenriks

Indonesia slit med sitt verste utbrot av koronaviruset sidan pandemien starta, og styresmaktene rapporterer om hundrevis av dødsfall kvar dag. Det har gjort mange desperate, og etter virale innlegg i sosiale medium som påstår at legemiddelet ivermektin kan kurere koronasjukdom, strøymer indonesiarane til apoteka.

Tidlegare fiskeriminister Susi Pudjiastuti, som har 2,5 millionar Twitter-følgjarar, meiner legemiddelet er «verdt å prøve».

– Dei som kjem, viser fram eit skjermbilete som viser at ivermektin kan kurere covid, seier sjefen for eit farmasøytisk salslag på ein marknad i hovudstaden Jakarta. Han seier etterspurnaden har pressa prisen på ivermektin i vêret, og at lagera deira no er tomme for legemiddelet.

Ivermektin-tablettar blir vanlegvis brukte i behandlinga av lus og andre parasittinfeksjonar. Verdshelseorganisasjonen (WHO) og EUs legemiddelbyrå (EMA) har tidlegare sagt at tilgjengelege data ikkje støttar bruk av ivermektin mot koronasjukdom.

