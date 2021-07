utenriks

Denne månaden har 27 EU-land saman med Island, Noreg og Liechtenstein innført felles standardar for koronasertifikat. Bevis på vaksinasjon eller immunitet kan gjere at reisande slepp innreisekarantene i desse landa.

– Eg er glad for at sveitsiske styresmakter har bestemt seg for eit system basert på det digitale koronasertifikatet til EU, seier justiskommisjonær i EU Didier Reynerds torsdag.

– Dette vil leggje til rette for bevegelsesfridom innan EU, og også mellom EU og Sveits.

