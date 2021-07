Tusen trassar koronarestriksjonar for å sjå «verdas minste» ku i Bangladesh

utenriks

Kua Manykyam i India fekk i 2014 den offisielle rekorden som den lågaste kua i verda, med 61 centimeter. Men kua Rani skal ifølgje eigaren måle berre 51 centimeter over bakken og vil i så fall overta rekorden med 10 centimeters margin.

Den nær to år gamle vesle kua har den siste tida vorte ei nasjonal storhending i bangladeshiske medium.

Mediemerksemda har ført til ein kraftig straum av innbyggjarar som no vil sjå kua med eigne auge. Berre dei siste tre dagane har 15.000 personar besøkt garden i Charigram nær hovudstaden Dhaka, der kua Rani held til. Lokale styresmakter har bede garden om å avgrense turiststraumen for å minske risikoen for smitteutbrot.

Nye utbrot i landet knytt til den meir smittsame deltavarianten av koronaviruset har ført til at Bangladesh nyleg innførte strenge smitteverntiltak.

(©NPK)