Löfven godkjent av Riksdagen – får danne ny regjering

Löfven har den siste tida leidd eit forretningsministerium, men etter avstemminga på onsdag har han igjen parlamentarisk grunnlag for ei regjering med Miljöpartiet.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet var dei einaste som stemde for Löfven som statsminister. Han fekk dermed 116 stemmer. 60 representantar avstod frå å stemme, men det viktigaste var kor mange som stemde mot Löfven. 173. Dersom 175 eller fleire av dei 349 riksdagsmedlemmene hadde stemt «nei», ville Löfven ikkje kunna danne regjering.

Frå mistillit til ny tillit

Det er nemleg ikkje nødvendig med fleirtal i Riksdagen for å bli godkjent som statsminister, men ein kan ikkje ha fleirtalet mot seg. Det meste låg til rette for at Löfven skulle få tommelen opp onsdag, etter at Centerpartiet måndag sa dei ville «sleppe ham fram» ved å stemme blankt.

Måndag for vel to veker sidan gjekk Riksdagen inn for mistillit mot statsministeren, som dermed hadde valet mellom å trekkje seg eller skrive ut nyval. Han valde det første, men då det vart klart at Moderaternas Ulf Kristersson ikkje hadde grunnlag for å danne regjering, hamna oppgåva igjen hos sosialdemokraten Löfven.

Einaste kandidat

Den nyleg avgåtte, fungerande og påtroppande statsministeren var den einaste kandidaten som vart foreslått for Riksdagen av leiaren i forsamlinga, talmann Andreas Norlén.

Det er venta at Löfven presenterer den «nygamle» regjeringa si fredag. Dette gir han ei moglegheit til å gjere nokre justeringar, men det ikkje er venta større endringar.