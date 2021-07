Löfven får Riksdagens dom – får truleg danne regjering igjen

utenriks

Etter at Löfven tapte mistillitsvoteringa for vel to veker sidan, har han halde fram som leiar for eit forretningsministerium. Moderaterna klarte ikkje å finne parlamentarisk grunnlag for ei ny regjering, og måndag foreslo Riksdagens talmann å gi oppdraget til Löfven igjen.

Det meste tyder på at den sosialdemokratiske statsministeren får halde fram med å leie landet. Men først må han få formell støtte frå Riksdagen i avstemminga som blir halden klokka 14. Det er ikkje nødvendig med eit fleirtal for Löfven som statsminister, men han kan ikkje få eit fleirtal mot seg.

Det siste er truleg på plass etter at Centerpartiet måndag sa at dei vil «sleppe fram» Löfven ved å stemme blankt. Partiet har stilt nokre vilkår som Löfvens koalisjonspartnar Miljöpartiet seier dei ikkje vil gå med på.

Dersom Riksdagen seier ja onsdag ettermiddag, er det venta at Löfven vil presentere si «nygamle» regjering fredag. Dette er ei moglegheit til å gjere nokre justeringar, men det er ikkje venta nokon større endringar.

Skulle Löfven bli avvist, må Riksdagens leiar – talmann Andreas Norlén – komme med eit nytt forslag. Han har fire forsøk på seg. Dersom Riksdagen seier nei til alle forslaga, blir det nyval. Neste års riksdagsval blir ikkje påverka av dette.

(©NPK)