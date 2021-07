Passasjerfly sakna aust i Sibir

utenriks

Beredskapsdepartementet stadfestar overfor nyheitsbyråa Interfax og Ria at kontakten med flyet vart broten tysdag, men det er ikkje stadfesta at flyet har styrta.

Flyet av typen Antonov An-26 var på veg frå Petropavlovsk-Kamtsjatskij til Palana.

Om bord var 23 passasjerar og 6 besetningsmedlemmer, ifølgje Tass. Nyheitsbyrået siterer ei kjelde i beredskapstenesta på at flygaren ikkje melde om nokon feil, og at flyet kan ha falle i sjøen. Andre kjelder opplyser at det til saman var 28 personar om bord.

Nettavisa Life skriv at flyet kan ha styrta i dårleg vêr i eit fjellområde i nærleiken av Palana.

Kamtsjatkahalvøya ligg ved stillehavskysten aust i Sibir.

