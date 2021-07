Noreg og Irland vil halde oppe bistandskorridor til Idlib

utenriks

Grensepasseringa ved Bab al-Hawa blir stengd 10. juli dersom ikkje Tryggingsrådet torsdag stemmer for ei forlenging med eitt år. Russland har vetomakt i rådet og kan blokkere forslaget.

Russarane støttar regimet i Damaskus og ser helst at den humanitære hjelpa blir kanalisert via hovudstaden. Regjeringa i Moskva meiner at grensepasseringa i Tyrkia blir brukt til å forsyne opprørarane i Idlib med våpen og utstyr.

Noreg og Irland er blant dei roterande medlemmene av Tryggingsrådet. FN-ambassadør Mona Juul seier det er viktig å få maksimal bistand inn til Syria.

– Mykje står på spel. Det dreier seg om liv og død for så mange, seier ho.

Noreg og Irland la i april fram eit forslag om forlenging med eitt år, og dessutan at det skal opnast ein ny passasje ved al-Yarubiyah for å få inn forsyningar og hjelp inn i det nordaustlege Syria frå Irak.

Internasjonale hjelpeorganisasjonar har i fleire månader bønnfalle FN om å forlengje avtalen om grensepassering frå tyrkisk side og inn i Idlib-provinsen, det siste store området som ikkje er under kontrollen til regimet.

