Kritikk mot Johnsons gjenopningsplan

utenriks

Måndag sa statsminister Boris Johnson at han står fast ved planen om å oppheve alle koronarestriksjonar frå måndag 19. juli, sjølv om smitten er aukande.

– Å gi slepp på alt vern samtidig som smitten framleis er aukande, er uforsvarleg, seier opposisjonsleiar Keir Starmer.

– Vi må ha ein balansert innfallsvinkel, vi må behalde viktige vernetiltak, som munnbind og lufting. Og det er avgjerande å sørgje for skikkelege utbetalingar til dei som må isolere seg, seier Labour-leiaren.

Leiaren for den britiske legeforeininga (BMA) deler Starmers syn, ifølgje irske The Journal.

BMA-leiar Chaand Nagpaul seier det er «ekstremt bekymringsfullt» at Johnson held «full fart forover» trass i åtvaringar om fleire sjukehusinnleggingar og dødsfall. Nagpaul ber ministrane sørgje for munnbindpåbod «inntil den raske smittespredningen er under kontroll og flere er fullvaksinert».

– Regjeringas planar passar ikkje saman med informasjonen og synspunkta til vitskaplege miljø og legestanden, seier leiaren i legeforeininga.

