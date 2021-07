Israel opphevar kontroversiell lov som nektar palestinarar familiegjenforeining

utenriks

Lova frå 2003 nektar palestinarar og innbyggjarar i «fiendtlege land» israelsk statsborgarskap og opphaldsløyve, òg om dei inngjekk ekteskap med israelske statsborgarar.

Lista over fiendtlege land har i stor grad samanfalle med land der det bur mange palestinske flyktningar.

Den kontroversielle lova, som kritikarar har kalla rasistisk, har vore fornya kvart år sidan ho vart vedteken, men natt til tysdag rauk statsminister Naftali Bennetts regjering på eit nederlag i Knesset.

Mellombels opphald

Etter ein maratondebatt enda det med at 59 av dei 120 representantane stemde imot å forlengje lova, medan like mange stemde for. To av dei folkevalde avstod frå å stemme.

Lova, som no er oppheva, har tidlegare vore klaga inn for israelsk Høgsterett. I 2005 vart det opna for at palestinske kvinner over 25 år og menn over 35 år kunne innvilgast mellombels opphald i Israel.

Rundt 13.000 palestinarar har fått slikt mellombels opphald i Israel, der over 20 prosent av innbyggjarane er palestinarar, eller israelske arabarar som styresmaktene omtaler dei som.

Jødisk majoritet

Israels utanriksminister Yair Lapid slo måndag fast at lova i botn og grunn trengst for «å sikre jødisk majoritet i staten Israel», og frå regjeringshald vart det òg argumentert med at tryggleiken i landet er i fare om dersom lova blir oppheva.

Det er no venta ein straum av søknader om gjenforeining, og menneskerettsorganisasjonen Adalah oppmodar israelske styresmakter til å behandle desse på rettferdig vis slik at også palestinarar «får oppfylt sin fundamentale rett til familieliv».

