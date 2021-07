«Dumbo jet» skal frakte elefantar frå Storbritannia til Kenya

utenriks

Den britiske dyrevelferdsorganisasjonen Aspinall Foundation står bak den oppsiktsvekkjande aksjonen der dei 13 elefantane skal flygast i eit Boeing 747-fly, eller «Dumbo jet». Namnet speler på kallenamnet til flytypen «Jumbo jet», som følgje av storleiken, og den flygande Disney-elefanten Dumbo.

Elefantane skal fraktast til det sørlege Kenya neste år i ei spesialbygd kasse om bord i flyet. Dei er no i ein dyrepark nær Canterbury i Kent i det sørlege England.

– Livet i Kent er ganske bra for desse elefantane, alt teke i betraktning. Men dei høyrer heime i Afrika, seier Carrie Johnson, som er kommunikasjonssjef for organisasjonen. Ho er elles òg kona til statsminister Boris Johnson.

Aspinall Foundation opplyser at dei har samarbeidspartnarar som skal sørgje for at dyra er trygge for krypskyttarar.

Organisasjonen driv to dyreparkar i Kent. I fjor tilbakeførte dei to gepardar til naturen i Sør-Afrika.

