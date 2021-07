Tyskland vurderer bøter for dei som ikkje møter opp til vaksinasjon

utenriks

– Det ville vere passande om det var ei bot for folk som ikkje eingong avlyser avtalen sin, sa helseeksperten i sosialdemokratane Karl Lauterbach til avisa Bild am Sonntag. Han seier at resultatet er tregare vaksinasjon og at dosar må kastast.

Han får støtte av nestleiaren i kristendemokratens parlamentsgruppe Thorstein Frei, som kallar det ikkje berre omsynslaust, men eit slag i ansiktet på dei som ventar på sprøyte.

Det var leiaren for Røde Kors, Mario Czaja, som først foreslo ei bot på 25 til 30 euro. Han seier at mellom 5 og 10 prosent av dei som blir tilbodne vaksine i Berlin, ikkje møter opp.

