Statsminister Orban på lista over «rovdyr»

Det er organisasjonen «Reportere utan grenser» (RSF) som måndag publiserte ei liste med 37 namn.

To kvinner er nye på lista: statsministeren i Bangladesh og den administrative sjefen i Hongkong. Saudi-Arabias kronprins, Mohammed bin Salman, er òg med for første gong.

«Reportere utan grenser» held eit vake auge med arbeidsvilkåret til pressa rundt om i verda. Det er fem år sidan førre gong RSF publiserte lista si over verstingar.

– Orban har systematisk og effektivt undergrave fridommen og sjølvstendet til media sidan han kom til makta i 2010. Han bruker eit variert utval av brutale teknikkar, heiter det.

RSF seier at Orbans framgangsmåte kan vere subtil eller konfronterande, men alltid effektiv. Oligarkar som støttar regjeringspartiet Fidesz, har sikra seg kontroll over 80 prosent av media i Ungarn.

Private medium utanfor eigarskapane deira blir utsett for regelmessig diskriminering ved at dei ikkje får fri tilgang til informasjon og ved at ulike offentlege etatar ikkje kjøper annonseplass. Dei blir òg skulda for å spreie «fake news» på statskontrollerte kanalar.

