Rekordvarm vinter på New Zealand

utenriks

Gjennomsnittstemperaturen i juni var 10,6 grader Celsius, opplyser det statlege forskingsinstituttet NIWA. Det er 2 grader høgare enn 30-årsnormalen og 0,3 grader høgare enn den førre rekorden, som vart sett i 2003 og tangert i 2014.

Klimaforskar Gregor Macara seier fleire faktorar har bidrege til årets rekord og trekkjer fram meir vind frå nord enn frå det kalde Antarktis og uvanleg høge temperaturar i havet.

– Den underliggjande trenden viser aukande temperatur og generell oppvarming, seier Macara, men minner samtidig om at vêret varierer frå månad til månad.

Vêrstatistikken for New Zealand går tilbake til 1909. Macara seier gjennomsnittstemperaturen har auka med rundt 1 grad det siste hundreåret. Dersom trenden held fram, kan folk rekne med kortare vintrar – juni er ein vintermånad på den sørlege halvkula – og tidlegare vår.

Ei veke etter at mange gjekk ut i vinterferie, slit New Zealands skianlegg med snømangel i mange bakkar, men for bøndene kjem den milde vinteren som ei gåve frå ovan. Etter to år med tørke har nedbør og varmare vêr ført til at graset gror og gir fôr og beite for storfe og sauer.

– Det hjelper, men det er langt igjen. Det er lite grunnvatn, og mange demningar er i praksis tomme, seier bondelagsleiar Jim Galloway i Hawke's Bay.

(©NPK)