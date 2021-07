Over tusen afghanske soldatar flyktar til Tadsjikistan

utenriks

Taliban har sett i verk fleire større offensivar i det nordlege Afghanistan etter kvart som utanlandske styrkar trekkjer seg ut av landet. Mellom anna har dei teke kontroll over den viktigaste grenseovergangen til Tadsjikistan.

Måndag melde tadsjikiske styresmakter at 1.037 afghanske soldatar tok seg over grensa for å redde livet etter kampar med Taliban.

Taliban har teke kontroll over ei rekkje afghanske distrikt, blant dei seks distrikt langs grensa til Tadsjikistan. Det er frykt for at regjeringsstyrkane kollapsar når USAs og Nato styrkar er ute av landet, noko som ifølgje USA skal skje innan utgangen av august.

(©NPK)