Jeff Bezos går av som toppsjef i Amazon

Den 57 år gamle Bezos har omdanna Amazon frå å vere eit beskjedent selskap som berre selde bøker på nett, til å bli eitt av dei mektigaste konserna i verda med interesser i mellom anna e-handel, skylagring av data, kunstig intelligens, varehandel og strøymetenester.

Selskapet som byrja i Bezos garasje, der han sjølv pakka og køyrde ut bokbestillingar, er no vurdert til å vere verd 1.700 milliardar dollar, nærare 15.000 milliardar kroner.

Bezos trekkjer seg som dagleg leiar for å arbeide med romfartsprogrammet sitt Blue Origin og dei humanitære gjeremåla sine, heiter det.

Han skal framleis ha ei nøkkelrolle i styret for selskapet han grunnla for 27 år sidan.

Ein koloss

Amazon er ein koloss av eit selskapet og har pådrege seg mykje kritikk for å ha brukt sin økonomiske tyngde til å presse ut konkurrentar. Det har òg vore reist kritikk for behandlinga av ein arbeidsstyrke som tel over 1 million tilsette. Mange klaga over ekstremt arbeidspress og eit overvakingssystem som behandla arbeidarar som maskiner.

Amerikanske styresmakter meiner at selskap som Amazon har vorte for mektige og vurderer tiltak som kan tvinge fram ei oppsplitting.

Mange analytikarar i bransjen rosar Bezos og seier han har hatt eit instinkt for å utvikle netthandelmarknaden i ei retning der andre har følgt etter.

– Han var ein pioner som utvikla løysingar som folk i dag tek som sjølvsagt, som å gå i ein nettbutikk, bestille varer og så få dei levert på døra dagen etter. Heile e-handelsbransjen driv etter oppfinningar han gjorde under oppstarten, seier Darrell West ved seksjonen til Brookings-instituttet for teknologisk innovasjon.

Perfeksjonist

Bob O'Donnell ved Technologies Research seier at Bezos korkje var den første eller einaste, men at han tok konseptet med netthandel og perfeksjonerte det gjennom å byggje infrastruktur og pløye alle pengane tilbake i selskapet dei første åra.

Den ekstreme veksten til Amazon har gjort Bezos til ein av verdas rikaste, med ein formue på rundt 200 milliardar dollar, sjølv etter ei skilsmisse der ekskona Mackenzie Scott fekk store verdiar.

Bezos eig òg storavisa Washington Post og satsar store summar på tiltak som skal demme opp for klimaendringar.

