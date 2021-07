Hackarar krev 600 millionar kroner

utenriks

Angrepet har ramma hundrevis av selskap over heile verda. Blant dei er svenske Coop, som har måtta stengje hundrevis av daglegvarebutikkar, Apotek Hjärtat og SJ.

No blir selskapa kravde for 70 millionar dollar, som svarer til 600 millionar kroner, for at datasystema skal opnast igjen.

Kravet har vorte publisert på bloggen til hackargruppa Revil og verkar, ifølgje ekspertar autentisk.

Angrepet vart innleia fredag og var retta mot det amerikanske programvareselskapet Kaseya, som sel tenester til kundar over heile verda, mellom dei Coop.

