Framleis uklart om Löfven har sikra seg nok støtte

Centerpartiets leiar Annie Lööf kom med beskjeden på ein pressekonferanse måndag.

Der gav ho òg beskjed om at partiet avsluttar budsjettsamarbeidet med Socialdemokraterna og Miljöpartiet og heller vil leggje fram eit eige budsjett til hausten.

– Vi kjem til å gå i konstruktiv opposisjon, sa Lööf og påpeika at partiet frå no av vil ha ei friare rolle.

Samtidig som Lööf heldt pressekonferanse, var Stefan Löfven på veg til Riksdagens talmann Andreas Norlén for å gi beskjed om han har funne parlamentarisk støtte til ei ny regjering.

Men situasjonen er uviss, og svenske kommentatorar tør ikkje spå om Löfven greier å få nok støtte.

Ikkje førsteval

Centerpartiet har bestemt seg for å stemme «gult» under Riksdagens avstemming. Så lenge Löfven ikkje får eit fleirtal mot seg, kan han halde fram som statsminister.

– Dette er ikkje førstevalet vårt, langt frå, sa Lööf.

Avstemminga vil først kunne skje onsdag.

Löfven har sidan torsdag prøvd å samle støtte til ei ny raudgrøn regjering etter at han vart felt i ei mistillitsvotering i Riksdagen for to veker sidan.

Eige budsjett

På pressekonferansen fekk Lööf fleire spørsmål om budsjettet som Centerpartiet vil leggje fram til hausten. Ho understreka at partiet vil stemme for sitt eige budsjett, men ville ikkje forskotere kva som vil skje under ei sluttvotering.

Ho understreka òg at partiet ikkje kjem til å stemme ja til eit raudgrønt budsjettforslag viss det er eit resultat av forhandlingar med Vänsterpartiet, SVs svenske søsterparti.

Centerpartiet vil verken samarbeide med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Lööf understreka at partiet først og fremst ønskte seg eit samarbeid over midten, men sidan det ikkje lykkast, vel dei å spele ei konstruktiv rolle og stemme slik at Löfven sikrar seg nok parlamentarisk støtte til å halde fram som statsminister.