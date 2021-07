Afghanarar ser etter gull på søppelfyllinga etter okkupasjonen

utenriks

Afghanaren er ein av mange som mødesamt går gjennom søppel og forkasta utstyr, alt frå telefonar til termosar, tastatur og blekk til skrivarar.

Blant det som har vorte rekna som søppel av Nato-styrkane som ryddar basane sine for å forlate Afghanistan, leitar afghanarar etter ting som framleis har ein verdi.

– Dette er det amerikanarane gjer. Dei øydelegg absolutt alt, seier 40-åringen Mir Salam.

Basen blir tømd

Den nærliggjande Bagram-basen har vore Afghanistans største flybase. Den har vorte tømd, og amerikanske styrkar har no trekt seg ut og overlate han til afghanske tryggingsstyrkar.

Den amerikanske tilbaketrekkinga frå Afghanistan går for full maskin, og kan vere ferdig allereie i sommar.

Militært utstyr blir anten teke med heim til USA eller overlate til afghanske tryggingsstyrkar. Fleire tonn sivilt utstyr blir kasta. Det skaper ein stor skrapindustri.

Men Mir Salam synest amerikanarane kunne ha gitt utstyret til sivilbefolkninga, i staden for å slengje det på søppelfyllingar. Ofte er utstyret øydelagt.

– Kunne gjenbygd Afghanistan

– Dei sprengjer ting eller brenn det. Det var så mange nye ting på denne basen, nok til å gjenbygge Afghanistan 20 gonger, men dei har øydelagt alt, seier Salam.

I to tiår var Bagram sjølve nervesenteret for amerikanske operasjonar i USA. Basen vart som ein yrande småby, som vart besøkt av fleire tusen soldatar og kontraktørar.

Der var det eigne symjebasseng, kinoar og spaanlegg. Det var til og med ei eiga hovudgate, med fastfood-restaurantar som Burger King og Pizza Hut.

Bagram har òg eit eige fengsel, der fleire tusen Taliban-krigarar og jihadistar har sete fengsla opp gjennom åra.

70-åring

Sjølve basen vart først oppført på 1950-talet av amerikanarane for å demme opp for ein mogleg trussel frå Sovjetunionen.

Etter at Den raude armé tok over Afghanistan i 1979, utvida sovjetarane basen betydeleg under okkupasjonen sin, før amerikanarane tok over då Nato invaderte landet etter terrorangrepa i september 2001.

Den siste tida er Bagram vorte eit mål for rakettangrep som IS har teke på seg skulda for.

Ei frykt afghanarar og amerikanarar deler, er at basen skal bli eit maktsenter for Taliban når USA og Nato trekkjer seg ut.

Det blir peika på at kontroll over Bagram-basen kan bli avgjerande for Taliban i kampen om hovudstaden Kabul.

Store og små spelarar

Akkurat det bryr skrapjegerar som Mir Salam seg lite om. Han betaler rundt 100 kroner i månaden for å leige ei beskjeden tomt ved Bagram-vegen, der han lagrar funna frå søppelfyllingane, som han igjen sel vidare til spesialistar.

Langs hovudvegen til basen ligg det fleire små føretak som dette. Nokre beskjedne som berre blir verna av enkle gjerde, andre store med lager som blir vakta av væpna vakter.

Dei store spelarane har sikra seg kontraktar som gjer at dei kan velje på øvste hylle på skraphaugen. Det dei ikkje vil ha, kan mindre aktørar som Salam gjere opp om.

Det er mykje gull å finne. Kablar blir plukka frå kvarandre for å hente ut kopar, frå krinskort kan ein samle opp sjeldne jordmetall, medan aluminiumsdelar blir smelta om til gjenbruk.

Alt kan seljast

Ingenting er smått nok til å bli liggjande igjen på søppelfyllingane, seier Haji Noor Rahman, ein annan skrapjeger.

– Alt kan gjenbrukast, folk kjøper det, seier han.

Lagerhuset han har sett opp langs Bagram-vegen, er som eit varehus for skrapdelar. Ei forbløffande variert blanding av øydelagde stolar, knuste TV-skjermar, treningsutstyr, musikkutstyr, kunstige juletre og anna utgjer varene hans.

Blant kundane er Abdul Basir, som har teke turen frå Kabul med ein venn og plukka med seg seks forvrengde metalldører for vel 800 kroner.

Ein annan plukkar med seg eit velbrukt skopar, ein teddybjørn og ein liten rugbyball.

Folk fryktar å miste jobben

Det er ikkje berre søppel amerikanarane lét etter seg når dei trekkjer seg ut. Også menneske blir etterlatne.

Området rundt Bagram er heim for ein stor industri som har tent basen.

– Tilbaketrekkinga av amerikanske styrkar vil ha ein negativ påverknad på økonomien i landet, og i Bagram, seier guvernør Lalah Shrin Raoufi.

Han ser pessimistisk fram mot tida utan amerikansk nærvær.

– Nærværet deira har gitt jobbar til tusenvis av afghanarar, seier guvernøren og legg til at folk er redde for å miste jobben.

Kan afghanarane halde Bagram?

Det som kan bli avgjerande, ikkje berre for Afghanistans tryggleik og stabilitet, men for næringslivet i området, er at afghanske tryggingsstyrkar klarer å halde Bagram.

– Vi jobbar med politiet, med hæren og med tryggingstenestene. Vi har byrja å rekruttere soldatar. Vi tek alle som møter kriteria, seier guvernøren.

Samtidig held jakta fram etter verdisaker på søppelfyllinga til okkupasjonen.

– Dei kom for å gjenbygge landet vårt, men no øydelegg dei det, seier Bagram-buaren Mohammad Amin og ser ut over søppelfyllinga.

– Dei kunne ha gitt oss alt dette, seier han.

