To redda etter at Boeing 737-fraktfly nødlanda i havet ved Hawaii

CNBC melder at flyet nødlanda i havet like ved Honolulu. Begge dei to som var om bord, vart redda, opplyser amerikanske luftfartsstyresmakter (FAA).

– Piloten melde om motorproblem og prøvde å returnere til Honolulu då dei vart tvinga til å lande i vatnet. Ifølgje førebels informasjon vart dei to redda av kystvakta, opplyser FAA.

Meldingane har allereie fått Boeing-aksjen til å søkke, melder The Street.

Amerikanske transportstyresmakter melder at nødlandinga skjedde 3 kilometer frå Kalaeloa-flyplassen i Honolulu.

