Kraftig smittehopp i Sør-Korea

Ifølgje det koreanske smittevernbyrået er over 600 av tilfella i Seoul-området, der styresmaktene førre veke utsette nokre delar av ei planlagd gjenopning på grunn av smitteauke.

Helseekspertar seier at styresmaktene sende feil signal til befolkninga då dei kunngjorde at fleire kunne samlast på arrangement, og at restaurantar kunne halde ope lenger.

Dei fryktar ein alvorleg situasjon når berre 30 prosent av befolkninga har fått første vaksinedose, og dei fleste unge vaksne ikkje er vaksinerte.

Sør-Korea har hittil registrert 158.549 smitta og 2.024 koronarelaterte dødsfall.

