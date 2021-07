Kraftig fyrverkerieksplosjon i Los Angeles

utenriks

17 menneske, blant dei ni politifolk, vart skadde då fyrverkeriet som var lasta på ein trailer av bombeekspertane til politiet, gjekk i lufta onsdag kveld lokal tid.

Bilar vart kasta rundt, vindauge vart knuste, og det eitt tonn tunge lokket til konteinaren flaug to kvartal gjennom lufta og øydela eit hus då det landa i ein bakgard.

Ekspertar seier at eksplosjonen var svært uvanleg, særleg for ein såpass stor politistyrke med ressursane som LAPD har. Den kan komme av ein menneskeleg feil eller defekt utstyr, men uansett var det heldig at ingen mista livet.

(©NPK)