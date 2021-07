Canadisk by brent ned i skogbrann

utenriks

Dei rundt 1.000 innbyggjarane i Lytton, 15 mil nordaust for Vancouver, fekk berre minutt på seg til å rømme byen onsdag kveld etter at gradestokken dagen før kom opp i 49,6 grader.

Nokre av dei har komme til eit tilfluktssenter i Lillooet, seks mil nord for Lytton, medan John Haugen i rådet til ein lokal urfolksstamme seier dei prøver å finne ut kvar det har vorte av medlemmer som ikkje har komme til Lillooet.

Tryggingsminister i British Columbia, Mike Farnworth, opplyste torsdag at dei fleste av bygningane i byen er gått opp i flammar, inkludert heile sentrum, og at enkelte av innbyggjarane ikkje er gjort greie for.

Brannmannskap har ikkje kontroll på brannen som rasar over eit område på 80 kvadratkilometer.

Leiaren i provinsen John Horgan seier at det i tillegg er registrert ytterlegare 62 brannar i British Columbia dei siste 24 timane, mange av dei i området nord for Kamloops.

– Eg kan ikkje få sagt sterkt nok kor ekstrem brannrisikoen er i nesten heile British Columbia, seier han.

Hetebølgja kjem av ein høgtrykkskuppel som ligg over heile provinsen og blir venta å halde fram i fleire dagar. Heten har flytta seg austover over prærien til provinsane Alberta, Saskatchewan og Manitoba, og det er også skrive ut varsel for Ontario.

Også dei amerikanske delstatane Washington og Oregon har vore ramma, med temperaturar i fleire dagar på rad over 47 grader og fleire hundre dødsfall som truleg kjem av heten. Der har likevel dei høge temperaturane gitt seg noko dei siste dagane.

