Australia vil sleppe langt færre inn i landet

utenriks

Statsminister Scott Morrison sa fredag at kvoten for talet på innkomstar frå utlandet skal kuttast med om lag 50 prosent for å hindre fleire utbrot.

Berre 6.000 personar skal kunne komme med passasjerfly per veke, og alle må ere to veker i karantene på hotell. Tiltaket rammar òg australske statsborgarar.

I midten av juli kan kvoten bli ytterlegare redusert, til rundt 3.000, ifølgje Morrison. Strategien har fått namnet «zero covid».

Før pandemien kom rundt 260.000 personar til Australia kvar einaste veke.

Nesten halvparten av innbyggjarane i landet er no nøydde til å halde seg heime i eit forsøk på å bremse smitten, noko som har ført til mykje frustrasjon. Mindre enn 8 prosent av Australias vaksne befolkning er så langt fullvaksinert.

Dei nye restriksjonane gjeld mellom anna Sydney og Brisbane, der det til saman bur rundt 10 millionar menneske. Torsdag vart det registrert 27 nye smittetilfelle i dei to byane.

Det har komme ulike reaksjonar på at talet på innkomstar frå utlandet skal avgrensast. Medan opposisjonspartiet Labor er fornøgd, har menneskerettsgrupper kritisert tiltaket.

Human Rights Watch kallar tiltaket for ei forferdeleg nyheit for dei over 34.000 australiarane som er i utlandet.

