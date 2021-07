utenriks

Statsminister Scott Morrison sa fredag at kvoten for innkomstar frå utlandet skal kuttast med 50 prosent for å hindre fleire utbrot.

I dag kan berre 6.000 personar komme med passasjerfly per veke. Frå 14. juli blir talet redusert til 3.000. Tiltaket er venta å vare til neste år, skriv BBC.

(©NPK)