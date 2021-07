850.000 nye jobbar i USA – framleis høg arbeidsløyse

utenriks

Det blir sett på som eit teikn på at det er lettare for bedriftene å finne arbeidarar til ledige jobbar og på at gjenopninga av samfunnet fører til ein vekst i økonomien.

Det blir underbygd av tal som viser at talet på restaurantgjester nesten er på same nivå som før pandemien, medan fleire handlar, reiser og går på idretts- og kulturarrangement.

Samtidig veks arbeidsløysa frå 5,8 prosent i mai til 5,9 prosent i juni. Det er langt over snittet på 3,5 prosent før pandemien ramma, og totalt er det framleis 6,8 millionar færre jobbar i økonomien enn før pandemien.

