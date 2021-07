Tysk IS-kvinne dømt til fire år i fengsel

utenriks

Ein domstol i Düsseldorf kunngjorde torsdag dommen i saka mot den 31 år gamle kvinna.

Der vart ho òg dømt for å ha forsømt omsorgsplikta til dei fem barna sine medan ho var i Syria, og dessutan å ha ta hatt over ein heim på ulovleg vis.

Ho drog til det krigsherja landet saman med ektemannen og fire av barna i 2015 for å slutte seg til terrorgruppa, der ho fødde det femte barnet sitt.

Ektemannen, som framleis er sakna, var tidlegare ein del av leiinga i jihadisten Abu Walaas moské i Hildesheim, som no sonar ein dom på ti år for å ha leia IS i Tyskland.

Ifølgje retten var det mannen til kvinna som hadde bestemt at familien skulle reise til Syria, men avviste påstandane hennar om at ho ikkje visste noko om IS på førehand på bakgrunn av lydopptak avspelt under rettssaka.

Deltakinga hennar i terrorgruppa går ut på at ho distribuerte IS-propaganda og oppmoda familiemedlemmer til å reise til Syria, og dessutan at ho sende sine eigne barn til utdanningsinstitusjonar knytte til IS.

Den tyskfødte kvinna vart arrestert i byen Essen, nord for Düsseldorf, i juli i fjor, to og eit halvt år etter at ho returnerte til Tyskland.

(©NPK)