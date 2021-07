Prins William og Harry avduka Diana-statue

utenriks

Statuen vart avduka i ein liten og kort seremoni i hagen ved Kensington Palace i London. Dianas familie var òg med på seremonien.

Prinsesse Diana mista livet i ei bilulykke i Paris i 1997 medan ho vart forfølgd av paparazzoar. Ho vart 36 år gammal.

Prinsane har ikkje vorte sett saman offentleg sidan gravferda til bestefaren deira, prins Philip, i midten av april.

I ein felles uttale i etterkant av avdukinga lovprisa dei mora som ei sterk kvinne med integritet, som var ein pådrivar for det gode i verda.

– Kvar dag ønskjer vi at ho framleis var her med oss, og håpet vårt er at denne statuen for alltid vil bli sett på som eit symbol på livet hennar og ettermælet hennar, sa dei.

(©NPK)