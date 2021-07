Politimann skoten og drepen i Hisingen i Göteborg

utenriks

Filmar frå staden viser korleis fleire av kollegaene til politimannen desperat prøver å redde livet hans, skriv Aftonbladet.

Trass i ei storstilt jakt på gjerningspersonen, var ingen arresterte torsdag morgon.

Politiet har innkalla til ein pressekonferanse klokka 9.00.

Ei kvinne som bur like ved åstaden, opplyser til Aftonbladet at ho vakna av stemmer rett utanfor vindauget sitt.

– Eg vart kjemperedd, og etterpå fekk eg ikkje sove. Alt dette skjedde rett føre auga våre, i området vårt. Det kjennest berre kjemperart og trist, seier kvinna.

Rykket ut etter skot

Politiet skal ha stått og prata med nokre personar då dei vart skotne på. Dei hadde rykt ut etter å ha vorte varsla av bebuarar i området som hadde høyrt skot.

Beskjeden om at politimannen var død, kom like før klokka 3. Mange politipatruljar var på staden natt til torsdag.

– Det er med stor sorg at vi har fått beskjeden om at ein kollega har døydd etter å ha vorte skoten på kvelden. Tankane våre går til familien, nære og kjære og arbeidskameratar, seier rikspolitisjef Anders Thornberg i ein kommentar.

Han seier òg at han har snakka med politisjefen i Väst politidistrikt for å sikre at det finst nok ressursar til å finne den skuldige.

– Må minske risikoen

– Politiyrket er forbunde med risiko, og vi må halde fram arbeidet med å minske risikoane med stor kraft, seier han vidare.

Biskopsgården har fleire gonger tidlegare vore åstad for skyteepisodar. Det var her at to menn vart skotne ved ein pizzarestaurant i desember 2019. Den eine døydde. Begge var knytt til eit kriminelt miljø. I mars 2020 vart ein 16-åring skoten og drepen i forstaden.

– Dette er ei forferdeleg tragisk hending og ein trist beskjed å få. Tankane mine går framfor alt til dei pårørande men også til alle kollegaene hans, seier regionsjef Klas Johansson i Väst politidistrikt i Sverige.

Pressetalsmannen til politiet Fredrik Svedemyr opplyser at etterforskarar starta med rundspørjing og avhøyr av vitne på staden.

