Politimann død etter skyteepisode i Göteborg

Svensk politi melde om hendinga 22.34 onsdag kveld. Dei første meldingane handla om at ein polititenestemann og ein annan person vart såra i skyteepisoden i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg.

Like over klokka 2 natt til torsdag vart det opplyst at det ikkje var andre enn polititenestemannen som hadde vorte køyrd til sjukehus med alvorlege skadar. Klokka 2.54 opplyser politiet at polititenestemannen døydde på sjukehus.

– Dette er ei forferdeleg tragisk hending og ein sørgjeleg beskjed å få. Tankane mine går framfor alt til dei pårørande, men også til alle kollegaene hans, seier regionsjef Klas Johansson i Väst politidistrikt i Sverige.

Politimannen skal ha vorte skoten på då han snakka med nokre personar.

Politiet rykte ut til området etter å ha vorte varsla av bebuarar som melde at dei høyrde skot bli fyrte av. Mange politipatruljar var på staden natt til torsdag.

Ved 1-tida var ingen mistenkte arresterte i saka. På same tid opplyste pressetalsmannen til politiet Fredrik Svedemyr at etterforskarar starta med rundspørjing og avhøyr av vitne på staden.

