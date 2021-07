Inga borgarleg regjering i Sverige – Kristersson gir opp

utenriks

Kristersson opplyser at han derfor har levert tilbake oppdraget med å danne regjering til Riksdagens leiar Andreas Norlén.

På ein pressekonferanse torsdag sa Kristersson at det er matematikken som avgjer og at situasjonen viser at 175 av Riksdagens medlemmer kjem til å stemme imot ei borgarleg regjering.

– Med dei kontaktane eg har hatt, veit eg at 175 er imot, sa han.

Han sa òg at han og Kristdemokraternas leiar Ebba Busch dei to siste dagane har hatt grundige samtalar med Liberalerna og Sverigedemokraterna. Samtalane har dreidd seg om kriminalitet, skatepolitikk, migrasjon og integrasjon, klima og energi, ifølgje Kristersson.

– Vi har hatt innleiande gode diskusjonar. Dei stadfesta for meg at det finst ein grunn å byggje på, sa Kristersson, som leiar Sveriges største opposisjonsparti, Moderaterna.

Centerpartiet har likevel ikkje ønskt å støtte ei borgarleg regjering, dermed manglar Kristersson éi stemme i Riksdagen for å få fleirtal for ei ny regjering.

Kristersson fekk oppdraget med å danne ei regjering tysdag etter at Sveriges sosialdemokratiske statsminister Stefan Löfven gjekk av dagen før.

Ei veke tidlegare vart Löfven og den raudgrøne regjeringa hans felt i ei mistillitsavstemming i Riksdagen.

Oppdraget med å danne ei ny regjering går no truleg vidare til Löfven.

