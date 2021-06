Sanchez: Spania vil aldri tillate folkeavstemming om katalansk sjølvstende

utenriks

Statsministeren kom med uttalen ein dag etter eit møte med den nye katalanske leiaren Pere Aragones, som blir rekna som ein moderat separatist.

– Det blir inga folkeavstemming om sjølvråderett, sa Sanchez til den spanske nasjonalforsamlinga.

Forhandlingar mellom Madrid og katalanske separatistar blir venta å halde fram i september.

Ni politiske leiarar frå Catalonia vart for ei veke sidan frikjent for involveringa si i den mislykka kampen til den nordaustlege regionen for sjølvstende i 2017.

Catalonias forsøk på å lausrive seg frå Spania for fire år sidan var ei av dei verste politiske krisene i landet sidan general Francisco Francos militære diktatur enda i 1975.

