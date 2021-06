Paris truar med totalforbod mot elsparkesyklar etter dødsulykke

utenriks

Tryggleiken rundt bruken av dei om lag 15.000 elsparkesyklane i den franske hovudstanden er omstridd, og etter at ei italiensk kvinne døydde etter påkøyring for to veker sidan, truar no styresmaktene i Paris med totalforbod.

Det er forbode å køyre elsparkesyklar på fortau i Paris, og det er heller ikkje lov å vere fleire personar på dei. Det er heller ikkje lov å køyre fortare enn 20 km/t, og det er forbode å parkere på fortau. Men mange, både fastbuande og turistar, bryr seg ikkje om reglane eller er ikkje klar over dei.

Men etter den sist dødsulykka set no styresmaktene i Paris krav til at leverandørane strammar ytterlegare inn på fartsgrenser og andre reglar for bruk.

– Anten forbetrar situasjonen seg betydeleg og elsparkesyklane finn plassen sin i det offentlege rommet utan å forårsake problem, eller så vurderer vi å bli heilt kvitt dei, seier varaordførar David Beliiard.

Frå onsdag må leverandørar, som Lime, Dott og Tier, sørgje for at ingen køyrer meir enn 10 km/t på elsparkesykkel i fleire soner i sentrum av Paris, mellom anna dei populære områda République-plassen og Bastille-plassen der det nyleg vart bygde store gågater.

Millionbyar som New York og Barcelona har totalforbod mot elsparkesyklar.

