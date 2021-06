Opprørarar rykker fram i Tigray – avviser våpenkvile

utenriks

I ei utsegn natt til onsdag hyllar Tigrays tidlegare styresmakter framrykkinga og ber om at ho held fram.

Måndag erklærte Etiopias regjering ei einsidig våpenkvile i regionen, men opprørarane nektar å følgje opp og kallar i staden våpenkvila for «en syk vits».

– Vi vil ikkje stanse før vi har frigjort kvar einaste kvadratmeter, seier Getachew Reda, ein talsmann for opprørarane til AP.

Han seier òg at dei vil jage eritreiske soldatar tilbake til deira eige land og etiopiske styrkar til hovudstaden Addis Abeba.

Tankesmia International Crisis Group melde tysdag at TDF har kontroll over mesteparten av regionen, mellom dei fleire viktige byar. Overtaket kjem av både stor folkeleg støtte og det at dei har teke våpen og forsyningar frå motstandarane sine, ifølgje analytikaren William Davison.

Forsvarsstyrkane til Tigray (TDF) tok måndag regionshovudstaden Mekele, ei veke etter å ha sett i verk ein større motoffensiv mot styrkar alliert med den etiopiske regjeringa.

Tysdag tok dei byen Shire, om lag 14 mil nordvest for Mekele, ifølgje ei tryggingskjelde frå FN. Nyheita førte fleire stader til feiringar i gatene, samtidig som regjeringslojale styrkar har flykta frå stillingane sine.

(©NPK)