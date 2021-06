Florida ber om føderal hjelp etter bygningskollapsen

utenriks

Bakgrunnen for ønsket om bistand er at det er fare for at ein storm vil treffe Miami noko som vil gjere redningsarbeidet meir krevjande.

– Det er to område med mogleg stormutvikling i Atlanterhavet som bevegar seg mot Karibia. Vi har åtte redningsgrupper i Florida, og vi har snakka om å skaffe ei avlasting, seier Kevin Guthrie i krisestyresmaktene i Florida på ein pressekonferanse.

Tolv menneske er stadfesta døde medan 150 ikkje er gjort greie for etter at bygningen med tolv etasjar kollapsa torsdag førre veke. Redningsarbeidet går framleis føre seg.

(©NPK)