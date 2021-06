Elon Musk varslar kjempeinvesteringar i satellittprosjekt

utenriks

Musk kom med anslaga over prisen på Starlink-prosjektet han har sett i gang under Mobile World Congress i Barcelona tysdag. Tesla- og SpaceX-direktøren seier at investeringane med å sende opp satellittar i Starlink vil bli svært høge, kanskje opptil 10 milliardar dollar før pengestraumen i selskapet blir positiv.

– Over tid vil prisen bli fleire gonger høgare, omkring 20 eller 30 milliardar dollar, sa Musk som reknar med at han vil ha omtrent 500.000 kundar på tenesta innan 12 månader.

Per no har Starlink skote opp 1.500 satellittar i krinsløp rundt jorda. Totalt har SpaceX søkt amerikanske telekommyndigheiter om å sende opp 42.000 satellittar, som skal sørgje for internettdekning på dei fjernaste stadene på kloden.

Musk er ikkje utan konkurranse med planane sine. Fleire andre, mellom anna britiske OneWeb, er òg i ferd med å etablere eit globalt satellittbasert nettverk.

