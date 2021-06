Bill Cosby skal lauslatast

utenriks

Cosby har allereie sona meir enn to år ved eit fengsel nær Philadelphia.

Cosby kjem no til å sleppe ut av fengsel, skriv mellom anna New York Times og nyheitsbyrået AFP. Det er derimot ikkje kjent når han vil bli lauslaten.

Komikaren vart i 2018 dømd til mellom tre og ti års fengsel for å ha dopa ned og valdteke ei kvinne i 2004. I 2019 tapte han ei ankesak.

Retten fastslår at Cosby hadde stolt på ein lovnad frå ein tidlegare aktor i saka då han tok vitnemålet sitt. Den gjekk ut på at Cosby ikkje ville bli straffeforfølgd for ting han sa i avhøyr i den sivile straffesaka.

I rettsavgjerda heiter det at noverande statsadvokat Kevin Steele, som tok avgjerda om å arrestere Cosby, var forplikta til å halde seg til løftet til forgjengaren sin.

Høgsterett såg seg derfor nøydd til å gjere om dommen, opplyser dei i rettsdokument.

– Det er det einaste middelet som samsvarer med dei rimelege forventningane i samfunnet til den valde påtalemakta og strafferettssystemet vårt, skriv dei.

83 år gamle Cosby var lenge ein høgt elska komikar og TV-stjerne. Dei seinare åra har det vorte retta ei rekkje skuldingar om seksuelle overgrep mot han.

Om lag 60 kvinner hevdar å ha vorte utsette for seksuelle overgrep i løpet av ein periode frå midten av 1960-talet og fram til 2000-talet. Dei langt fleste av sakene er likevel forelda.