Stole Picasso-måleri funne i Aten

utenriks

Picasso-måleriet «Kvinnehode» vart funne saman med eit øydelagt verk av den nederlandske målaren Piet Mondrian i ein lagerbygning rundt 50 kilometer frå Aten.

Ein 49 år gammal mann skal visstnok ha vore tjuven, skriv greske medium. Det greske kulturdepartementet stadfestar funnet av måleriet.

Måleriet skal vere verdisett til rundt 168 millionar kroner. Kunstverket har òg ein tilleggsverdi for Hellas fordi det vorte gitt som gåve av kunstnaren personleg for motstanden mot nazismen under andre verdskrigen.

(©NPK)