Löfven krev budsjettavtale for å halde fram

Löfven leier no ei overgangsregjering etter at han måndag kunngjorde at han og den raudgrøne regjeringa går av etter å ha tapt ei mistillitsvotering.

Då Löfven tysdag formiddag kom ut etter samtalen med talmann Andreas Norlén, var han klar på at han krev å få budsjettavtalen gjennom i Riksdagen.

– Om den regjeringa som eg då leiar, ikkje får igjennom budsjettet sitt, så går eg av. Det er bodskapen min til talmannen, sa Löfven.

Andreas Norlén, som er Riksdagens leiar, skal i løpet av tysdagen ha samtalar med alle partileiarane i Riksdagen. Målet med det er å få ei oversikt over kven som han meiner har størst sannsyn for å få fleirtal i Riksdagen bak seg.

Norlén har kalla inn til ein pressekonferanse klokka 16.15.

