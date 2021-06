Kristersson får tre dagar til å danne regjering i Sverige

utenriks

Norlén har i løpet av tysdagen hatt samtalar med alle partileiarane for å få oversikt over kven han meiner har størst sannsyn for å få fleirtal i Riksdagen bak seg.

– Ulf Kristersson får sonderingsoppdraget. Han må rapportere tilbake seinast fredag, sa talmann Andreas Norlén, som er Riksdagens leiar.

Allereie neste veke kan det dermed bli ei avstemming i Riksdagen over ein ny statsministerkandidat.

– Ambisjonen min er at Riksdagen skal kunne stemme på ein ny statsminister neste veke, sa Norlén.

Klar før august?

Sonderingsfristen er denne gongen på berre tre dagar. Førre gong det var regjeringskrise i Sverige i 2018, var sonderingsfristen fjorten dagar. Men prosessen fekk den gongen kritikk for å ta for lang tid. Den gongen tok det 134 dagar før ei ny regjering var på plass.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kunngjorde måndag at regjeringa går av. Avgjerda vart teken etter at den sosialdemokratiske regjeringa hans vart felt som følgje av ei mistillitsvotering i Riksdagen førre veke.

Norlén har fire forsøk på å foreslå ein ny statsminister. Ambisjonen er at ei ny svensk regjering skal vere klar innan utgangen av juli. Viss ikkje blir det kunngjort ekstraval, opplyser Norlèn.

Norlén ser ikkje bort frå at Kristersson blir foreslått som statsminister i Riksdagen, sjølv om han ikkje rekk sonderingsfristen.

– Eg har ikkje bestemt meg enno. Men det er klart at det er ei moglegheit å gå til Riksdagen berre for å halde tempoet oppe, seier han.

Kristersson: – Må samle

Kristersson skriv sjølv på Instagram at han i møtet med Norlén sa at dersom det er moglegheit for å danne ei borgarleg regjering, er han og Moderaterna klar for å ta ansvaret for at Sverige igjen får ei fungerande leiing.

– Dei kommande dagane kjem eg til å fokusere på dei viktige samtalane som no skal gjerast med dei andre partia i Sverige som også vil ha maktskifte, parti som set dei politiske sakene føre det politiske spelet, skriv han.

Han peikar på at dei er i ein spesiell situasjon etter ein pandemi og med berre eitt år til neste val.

– Ei ny regjering må bli ei verkeleg «omstartsregjering», og ho må kunne samle, ikkje halde fram med å splitte. Det må prioriterast nokre få viktige saker det kommande året, skriv han.

Ei stemme?

Kristersson får ein vanskeleg jobb med å danne ei ny regjering, men det er ikkje avvist.

For å kunne danne regjering er Kristersson avhengig av å ikkje få meir enn 175 av dei 349 representantane i Riksdagen mot seg.

Det vil vere naturleg for Moderaterna å danne regjeringa saman med Kristdemokraterna (KD) med støtte frå Liberalerne og omstridde Sverigedemokraterna. Då vil dei framleis vere avhengig av at ein representant frå eitt av dei andre partia ikkje stemmer imot.

Centerparti-politikaren Helena Lindahl kan bli tunga på vektskåla, ifølgje TT. Ho har uttrykt utilfredsheit med Löfven, men har enno ikkje sagt korleis ho vil stemme.

KD-leiar Ebba Busch seier til Aftonbladet at ho har fått indikasjonar på at dei kan få støtte frå representantar som vil stemme mot partilinja.

Löfven kan danne ny regjering

Dersom Kristersson ikkje klarer å danne regjering, kan det opne for at Löfven igjen får prøve å danne regjering.

Då han tysdag formiddag kom ut etter samtalen til ein halvtime med talmann Norlén, var han klar på at han krev å få budsjettavtalen gjennom i Riksdagen.

– Om den regjeringa som eg då leiar, ikkje får gjennom budsjettet sitt, så går eg av. Det er bodskapen min til talmannen, sa Löfven.

Han sa derimot at han var open for å danne regjering utan å ha forsikra seg om at han ville få støtte til budsjettet.

– Det er eit alternativ som gir meir tid for fleire parti til å fundere på kva som går an å gjere i denne situasjonen, sa han.

