Jødiske busetjarar samde om forlate omstridd utpost på Vestbreidda

utenriks

Avtalen er inngått med den israelske regjeringa og betyr at busetjarar forlèt utposten, men at dei mellombelse bustadene blir verande og at israelske soldatar etablerer ein base i området.

Forsvarsdepartementet har gått med på å sjå nærare på landskrav i området og vurdere moglegheita for framtidige busetjingar, ifølgje ei fråsegn frå Yossi Dagan, som leiar ei gruppe busetjarar.

Innanriksdepartementet har stadfesta avtalen.

Rundt 50 jødiske familiar flytta til Eviatar i mai der dei sette opp telt, hytter og campingvogner.

(©NPK)