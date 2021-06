Deltaviruset spreier seg i Frankrike

utenriks

Tysdag morgon sa helseminister Oliver Veran til fransk radio at deltavarianten står for 20 prosent av alle nye smittetilfelle i landet. For ei veke sidan var om lag 10 prosent av nye smittetilfelle av deltavarianten av koronaviruset, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Kvar femte person i Frankrike med korona får no påvist deltasmitte. Men sjølv om prosentdelen med deltaviruset aukar, har landet totalt sett ein nedgåande smittetrend.

Måndag vart det registrert 509 nye koronasmitta i Frankrike, og det vart registrert totalt 1.819 nye smittetilfelle den siste veka. Det er eitt av dei lågaste franske smittetala på nesten ti månader.

