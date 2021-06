USA og Ukraina startar felles militærøving i Svartehavet

utenriks

Sea Breeze 2021 blir halde medan forholdet mellom Nato og Russland er på frysepunktet.

Rundt 5.000 soldatar frå Nato og andre allierte skal delta i øvinga, som skal vare i to veker. Rundt 30 skip og 40 fly skal òg delta, skriv Reuters. Russlands ambassade i Washington bad førre veke om at øvinga blir avlyst.

Noreg er blant dei 32 landa som deltek i øvinga, ifølgje den amerikanske marinen.

Førre veke oppstod ein feide mellom Storbritannia og Russland etter at russarane skulda eit britisk marinefartøy for å ha teke seg inn i russisk farvatn ved Krimhalvøya i Svartehavet. Britane avviste at dei hadde gjort noko gale.

