To kvinneaktivistar lauslatne i Saudi-Arabia

utenriks

Kvinnerettsgruppa ALQST melde måndag at dei to aktivistane Samar Badawi og Nassima al-Sadah vart lauslatne i helga.

Human Rights Watch har stadfesta lauslatinga, som kjem tre år etter kronprins Mohammed bin Salmans omfattande arrestasjonskampanje i 2018, der eit titals kvinneaktivistar vart fengsla for å ha demonstrert fredeleg mot det kontroversielle verjesystemet til regimet.

– Eg gler meg over nyheita om lauslatinga av dei saudiarabiske menneskerettsforkjemparane Samar Badawi og Nassima al-Sadah. Saudiarabiske styresmakter bør lauslate alle menneskerettsforkjemparar, skriv utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på Twitter.

Badawi og al-Sada var dømde til fem års fengsel, to av dei på vilkår, for å ha protestert mot verjesystemet, som gir ektemenn, fedrar, og i nokre tilfelle søner, kontroll over evna saudiarabiske kvinner har til å skaffe seg pass og reise utanlands. Dei var òg store forkjemparar for retten saudiarabiske kvinner hadde til å køyre bil.

Restriksjonane har sidan 2018 vorte oppheva etter stort internasjonalt press mot saudiarabiske styresmakter.

Truleg får begge kvinnene forbod mot å snakke med media og leggje ut saka si på nettet etter lauslatinga, og ingen av dei har lov til å reise utanlands dei neste fem åra.

(©NPK)