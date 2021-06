Sveriges statsminister Stefan Löfven kastar inn handkleet

utenriks

– Dette er den vanskelegaste politiske avgjerda som eg nokosinne har teke, sa Löfven då han kunngjorde avgangen sin på ein pressekonferanse måndag formiddag.

Avgjerda vart teken éi veke etter at den sosialdemokratiske regjeringa hans vart felt i ei mistillitsavstemming i Riksdagen.

Han sa òg at han hadde teke avgjerda i helga etter at han i heile førre veke har prøvd å finne støtte til ei ny regjering med utgangspunkt i Socialdemokraterna.

Det har han førebels ikkje lykkast med.

– Best for Sverige

– Vi har ein pandemi og veit ikkje korleis utviklinga blir i haust, og Sveriges beste går først. Pandemien er faktisk framleis her, og eg er overraska over at nokon ser ut til å ha gløymt det, sa Löfven.

No er det leiar i Riksdagen, Anders Norlén, som får i oppgåve å finne ut om det er grunnlag for ei ny regjering.

Löfven seier han stiller seg til disposisjon og er villig til å leie ei ny regjering.

Etter mistilliten førre måndag hadde han valet mellom å gå av eller skrive ut ekstraval. Han seier han har konkludert med at det er best for Sverige å ikkje skrive ut ekstraval fordi han fryktar det ville teke lang tid å få på plass ei ny regjering.

Ekstravalet ville først kunne vore halde i september, samtidig som det kunne teke lang tid å få på plass ei regjering med parlamentarisk fleirtal.

Sverige held ordinært val på ny nasjonalforsamling om eit drygt år. Dette valet ville òg vorte gjennomført viss Löfven hadde skrive ut ekstraval.

Ny høgreregjering?

Löfvens avgjerd kan bety at det endar med at Moderaterne greier å danne ei ny borgarleg regjering med støtte frå Sverigedemokraterna.

Men Löfven er ikkje sikker på om det finst parlamentarisk grunnlag for dette sidan det er same mandatfordeling i Riksdagen som etter valet i 2018.

Den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa har bestått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Den har hatt parlamentarisk støtte frå sentrumspartia Liberalerna og Centerpartiet, og dessutan Vänsterpartiet, som er SVs søsterparti.

Vänsterpartiet stemde ja til mistillitsforslaget, som kom av ei mogleg fristilling av husleigeprisane på nye bustader, og som vart fremja av Sverigedemokraterna.

Liberalerna har varsla at partiet no ønskjer å støtte ei ny borgarleg regjering, ikkje ei raudgrøn regjering slik det har gjort sidan januar 2019.