Sveriges statsminister Stefan Löfven går av

utenriks

Löfven kunngjorde avgangen sin på ein pressekonferanse måndag føremiddag. Han hadde valet mellom å gå av eller skrive ut ekstraval.

No er det leiar i Riksdagen, Anders Norlén, som får i oppgåve å finne ut om det er grunnlag for ei ny regjering.

Löfven seier han stiller seg til disposisjon og er villig til å leie ei ny regjering.

Han seier òg at det er uvisst om det er grunnlag for ei høgreregjering med utgangspunkt i Moderaterna og med støtte frå Sverigedemokraterna, og understrekar at det er same mandatfordeling som etter valet i 2018.

Han avviser ekstraval sidan det berre er eitt år til Sverige held ordinært val på ny nasjonalforsamling.

Den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa har bestått av Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Den har hatt parlamentarisk støtte frå Liberalerna og Centerpartiet, og dessutan Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet stemde ja til mistillitsforslaget, som kom av ei mogleg fristilling av husleigeprisane på nye bustader, og som vart fremja av Sverigedemokraterna.