Senator vil ha meir informasjon etter amerikanske luftangrep

– Kongressen må bli orientert om desse luftangrepa med ein gong, seier senator Tim Kaine til New York Times. Han har over eit tiår jobba for å avgrense fullmaktene presidentembetet gir til å drive krig.

Demokraten seier det er mogleg at angrepa kan rettferdiggjerast viss dei retta seg mot militsar som angrip amerikanske mål, men han seier ein må vite meir.

Angrepa vart utførte søndag kveld på ordre frå president Joe Biden, og ifølgje Pentagon var målet for angrepa anlegg som blir brukte av iranskstøtta opprørarar.

Ifølgje amerikanarane vart mellom anna våpenlager angripne. Pentagon påpeika at angrepet vart gjort i sjølvforsvar etter fleire angrep på amerikanarar.

